Son Dakika Haberleri: Askeri Tırmanış Libyalıların Kanının Dökülmesinin Başlangıcıdır"

Askeri Tırmanış Libyalıların Kanının Dökülmesinin Başlangıcıdır"

13 dakika önce

Tunus'ta Nahda Hareketi, Libya'da yaşanan askeri tırmanışın, "ülkede kan dökülmesinin başlangıcı" olduğunu belirtti.

Askeri Tırmanış Libyalıların Kanının Dökülmesinin Başlangıcıdır
Tunus'ta Nahda Hareketi, Libya'da yaşanan askeri tırmanışın, "ülkede kan dökülmesinin başlangıcı" olduğunu belirtti.


Nahda'dan, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in başkent Trablus'a saldırı başlatmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Libya'da çatışan taraflardan birinin askeri tırmanışa geçmesi, Libyalıların kanının dökülmesinin başlangıcıdır." denildi.


Askeri gerginliğin ayrıca barışçıl siyasi çözümün yok olması, toplumsal barışın tehdit edilmesi anlamına geldiği aktarılan açıklamada, Arap Birliği zirvesinde tüm taraflara diyalog ve uzlaşı çağrısı yapılmasının ardından ve düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Konferansı öncesi yaşanan bu gerginliğin, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği kaydedildi.


Bölgesel ve uluslararası kesimlerin, halkı korumak yerine kan dökülmesine katkı sağlayarak, çatışmaları ve fitneyi körükleyerek Libya'nın içişlerine yaptığı müdahaleler kınanan açıklamada, dış müdahalelerden uzak bir şekilde krizin çözümü için sarf edilen tüm çabalara destek verildiği aktarıldı.


Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:07 Kaynak: AA

Trablus, Tunus, Libya, Güncel
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