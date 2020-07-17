Askeri uçakla, Batman'dan Ankara ve Malatya'ya organ nakli - Son Dakika

Askeri uçakla, Batman'dan Ankara ve Malatya'ya organ nakli

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Ankara ve Malatya'da organ nakli bekleyen hastalara, Batman'dan askeri uçak ile kalp ve pankreas grefti ulaştırıldığı bildirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Ankara ve Malatya'da organ nakli bekleyen hastalara, Batman'dan askeri uçak ile kalp ve pankreas grefti ulaştırıldığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Ankara ve Malatya'da organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak ve Kara Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile Batman'dan kalp ve pankreas grefti ulaştırıldı" denildi.

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Malatya, Ankara, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Askeri uçakla, Batman'dan Ankara ve Malatya'ya organ nakli - Son Dakika
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