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Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu - Son Dakika

Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu

30.06.2021 13:41
Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu, System.String[]

Antalya'da küçük yaşlardan beri asker olma hayali kuran ve sürekli askeri üniforma giyen 21 yaşındaki engelli Oğuzhan Ödemiş'in hayali 1 günlüğüne de olsa gerçek oldu.

Antalya'da küçük yaşlardan beri asker olma hayali kuran ve sürekli askeri üniforma giyen 21 yaşındaki engelli Oğuzhan Ödemiş'in hayali 1 günlüğüne de olsa gerçek oldu. Oğuzhan'ın isteğine duyarsız kalmayan İlçe Jandarma Komutanlığı, evinden aldığı Oğuzhan'ı Merkez Karakoluna getirerek, motorize ekiple tur attırdı, nizamiye nöbet tutturdu. Oğuzhan Ödemiş'in hayallerinin gerçekleşmesine kendisi gibi polis olma hayaliyle yanıp tutuşan 17 yaşındaki engelli arkadaşı Tarık Özmen ve aileler de eşlik etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Oğuzhan'ın askerlik hayalini öğrenen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdulkerim Yeşildağ, evinde ziyaret ettiği Oğuzhan'a bordo beresini ve kıyafetlerini hediye etti. Yıllardır asker olma hayaliyle yanıp tutuşan ve sürekli askeri üniforma ile dolaşan 21 yaşındaki engelli Oğuzhan Ödemiş'in hayalleri 1 günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü. Oğuzhan'ın askerliğe olan sevdası karşısında duyarsız kalmayan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Oğuzhan'ın hayaline kavuşmasını sağladı.

Oğuzhan Ödemiş, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip tarafından jandarma aracıyla Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki evinden alınarak Merkez Jandarma Karakoluna getirildi. Ödemiş'e kendisi gibi engelli olan polis olma hayali kuran 17 yaşındaki arkadaşı Tarık Özmen ve aileler eşlik etti.

Ödemiş ve Özmen'i Merkez Jandarma Karakoluna gelişlerinde Karakol Komutanı Hızır Çelik ve jandarma ekipleri karşıladı. Verilen hediyenin ardından 2 genç, jandarma motorize ekiplerince karakol bahçesinde motor turu attı. Motor turunun ardından gençler, nizamiye girişinde çelik yelek, kask ve şarjörsüz silahla nöbet tuttu.

Etkinlikte hazır bulunan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Manavgat Şube Başkanı Başkanı Mesut Alkan ve yönetim kurulu üyeleri Oğuzhan Ödemiş'e askeri kıyafet hediye etti.

Karakolu gezen ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Oğuzhan ve arkadaşının mutluluğu görmeye değerdi.

Oğuzhan ve arkadaşı Tarık'ın aileleri, çocuklarının bir günlükte olsa askerlik yapmasına ve bu mutluluğu yaşamalarına vesile olan İlçe Kaymakamı Dr Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Manavgat Şube Başkanı Başkanı Mesut Alkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Bordo beresini hediye etti

Oğuzhan'ın askerliğe olan tutkusunu duyan Jandarma Astsubay Kd. Bçvş. Abdulkerim Yeşildağ, Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ettiği Oğuzhan'a görev sürecinde gururla taşıdığı ve o günden bugüne özenle sakladığı bordo beresini ve kıyafetlerini hediye etti.

Bugün bir kez daha bu vatanın bölünemeyeceğine, bayrağı kimsenin indiremeyeceğine şahitlik ettiğini belirten Yeşildağ, "Halisler gibi olmak illaki üniforma giymekle değil kalbinde ve damarlarında vatan sevgisi ile yaşanmaktır. İnsanların oluk oluk Askerlik hizmetinden kaçmak için yollar ararken işte bu dedirtecek bir vatan sevgisi örneği davranış karşısında, bende yıllarca onur ve Şerefimle taşımış olduğum rengini toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin kanından alan manevi değeri vatan için sadece kanla ödenecek olan bordo beremi ve kıyafetlerimi vatansever Oğuzhan kardeşime vermekten onur ve ve şeref duyuyorum" dedi. - ANTALYA

Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu
Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu
Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu
Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu
Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu
Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu
Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu
Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu

Engelli, Antalya, Ödemiş, Asker, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Askeri üniformasını hiç çıkarmayan engelli Oğuzhan 1 günlüğüne de olsa hayaline kavuştu - Son Dakika


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