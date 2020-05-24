Askeri üs bölgelerine anlamlı bayram ziyareti - Son Dakika

Askeri üs bölgelerine anlamlı bayram ziyareti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerine anlamlı bayram ziyareti düzenlendi.

Askeri üs bölgelerine anlamlı bayram ziyareti, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerine anlamlı bayram ziyareti düzenlendi. Kato Dağı'nın farklı üs bölgelerinde vatan nöbeti tutan Mehmetçik, polis ve özel harekatçılar yalnız bırakılmadı.


Ülke genelinde korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağında İlçe Kaymakamı ve Alay Komutanı ilçede vatani görevi yapan Mehmetçik, polis, özel harekatçı ile sağlıkçılarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. İlçe merkezindeki sağlık çalışanları, sosyal vefa destek grubu, eczane, fırınlarda görevli vatandaşların bayramını Kürtçe ve Türkçe kutlayan Kaymakam İsmail Pendik daha sonra 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nın farklı bölgelerinde bulunan askeri üs bölgelerinde vatan görevi yapan Mehmetçikle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat, sokağa çıkma yasağında çalışan esnafla bir araya geldikten sonra Kato Dağı'ndaki üs bölgelerini ziyaret etti.


Altın, Kuntik, Çeper üs bölgelerini ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Kaymakam Pendik, Kato Dağı'ndan anlamlı bayram mesajı verdi. Pendik "Bugün Ramazan Bayramı; hem milletimizin hem de tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah bu bayram koronasız günlerin habercisi olur. Rabbim bu bayramı vesile kılarak korona virüsünden kurtarır. Bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülke genelinde 81 vilayette sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Korona virüsle mücadele kapsamında Beytüşşebap'ta da aynı şekilde bu tedbir uygulanıyor. Sağ olsun Beytüşşebaplı vatandaşlarımız hem köylerde hem de ilçe merkezinde bu karara uydu. Bu açıdan Beytüşşebaplı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ama gizli kahramanlarımız var sokağa çıkma yasağında bile 7/24 hizmet eden kamu görevlileri var. Öncelikle sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Onlar korona sürecinde hakikatten fedakarca çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki güvenlik ve kontrol noktalarında halkımızın güvenliğini sağlayan polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bekçilerimizle bayramlaştık. Onlara da teker teker teşekkür ediyoruz. Eğer bölgemizde, ilçemizde Beytüşşebap'ta güvenlik huzur hakimse kardeşlerimizin fedakar çalışmaları neticesindedir. Rabbim hepsinden razı olsun. Aynı zamanda vefa sosyal destek grubu var. Bunlarla bir araya geldik. Bayramlarını kutladık. Açık olan fırın, eczanelerimiz onlar da hizmet ediyor. Onların bayramını da kutladık. Bu vesileyle askerimiz, polisimiz, bekçilerimiz ve korucularımız velhasıl tüm güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkesin Ramazan Bayramını tebrik ediyoruz" dedi.


Kaymakam Pendik esnafın bayramını Kürtçe kutladı


Kaymakam Pendik, Türkçe ve Kürtçe bayramlarını kutladığı esnafla bir araya geldi. Pendik, esnaf ile bir araya geldiğinde, "Gönüle giden yol dilden geçer. Buradaki vatandaşlarımızın tamamına yakını Kürt, buradaki kardeşlerimizin gönlüne geçmek için ilk görev yaptığım günden itibaren bütün mesai arkadaşlarımızla beraber canı gönülden çalışıyoruz. Dil de bunun en önemli yoludur. Bayramını Kürtçe tebrik etmek 'Eyda heweya Remezane pirozbit' demek, ondan sonra 'slaval ayla xebıken' demek bunlar her zaman gönül alıcı ifadelerdir. Kürtler, Türkiye Cumhuriyetinin birinci asli ve birinci sınıf vatandaşları olarak şanlı bayrağımızın altında bölünmez bir şekilde ülkemizin vatandaşlarıdır. Kim ne yaparsa yapsın bizi birbirimizden bölemeyecekler. Ülkemiz ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 04:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Askeri üs bölgelerine anlamlı bayram ziyareti - Son Dakika

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