Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı - Son Dakika

Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı

6 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı.

Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı, System.String[]

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 10 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, iş makinesinin de boyunu aştı.Şemdinli ilçesindeki Tekeli köyündeki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi'nde rüzgarın da etkisiyle kar kalınlığı yer yer 10 metreyi aştı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolu kardan kapanan Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için oldukça zorlu bir çalışma başlattı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan karla mücadele ekipleri, yolu güçlükle açabildi. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin sürücüsü, kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı. Sürücünün mücadelesi, bölgede çalışan karla mücadele ekiplerince görüntülendi.


Şemdinli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:01 Kaynak: DHA
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