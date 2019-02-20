Askeri Yasak Bölgede Kaçak Göçmen Yakalandı
56 dakika önce
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de askeri yasak bölgede kaçak göçmen yakalandı.
Edirne
'nin İpsala
ilçesine bağlı Paşaköy
'de askeri yasak bölgede kaçak göçmen yakalandı.
Sınır birliği tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 1 Myanmar
ve 4 Afganistan
uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile yapılan görüşme sonucu Myanmar uyruklu M.F. isimli şahsın göçmen kaçakçısı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.
4 Afganistan uyruklu şahıs işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör M.F. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:07 Kaynak: İHA
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