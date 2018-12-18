Son Dakika Haberleri: Askeri Yasak Bölgede Yakalanan Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

Askeri Yasak Bölgede Yakalanan Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken 1'inci derece askeri yasak bölgede sınır birliği askerlerince yakalanan M.A.G. (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Askeri Yasak Bölgede Yakalanan Cinayet Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken 1'inci derece askeri yasak bölgede sınır birliği askerlerince yakalanan M.A.G. (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'de, merkeze bağlı Bosna köyündeki sınır birliği askerleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen M.A.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.A.G.'nin, 'kasten Öldürme' ve 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan açık dosyası bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:35 Kaynak: DHA

Saraybosna, Yunanistan, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk İnan, Galatasaray Sözleşme Teklifinde Bulunmazsa Yunanistan'a Gidecek Sokakta Bulduğu 3 Bin TL'nin Sahibine Zabıta Anonsuyla Ulaştı

Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi? Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:09:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askeri Yasak Bölgede Yakalanan Cinayet Şüphelisi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]