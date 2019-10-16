Son Dakika Haberleri: Askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
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Askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

6 dakika önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

Askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri Yenikarpuzlu beldesi 1. derece askeri yasak bölgesinde bir grubu tespit etti.

Yunanistan tarafından geri gönderildikleri belirlenen ve yakalamaları bulunan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.

Jandarmaya teslim edilen A.A, E.D. ve M.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

Piyade, İpsala, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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