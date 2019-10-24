Son Dakika Haberleri: Askeri zırhlı araç devrildi: 26 yaralı
Son Dakika Güncel Askeri zırhlı araç devrildi: 26 yaralı

Askeri zırhlı araç devrildi: 26 yaralı

1 saat önce

Van'da askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 26 askeri personel yaralandı.

Van'da askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 26 askeri personel yaralandı.

Erciş'ten Van'a gelen askeri zırhlı araç, Van-Erciş kara yolunun 30. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada yaralanan 26 askeri personel, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki kamu ve özel hastanelere kaldırıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bilmez, yaralılara hastanede gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Akşam üzeri askerleri taşıyan zırhlı araç Erciş'ten Van'a gelirken, lastiğinin patlaması sonucu devriliyor. 26 yaralımız var. Yaralılarımızın hepsini hastanelere sevk ettik. Yaralılardan 11'i Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Fakültesinde, 13'ü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2'si de özel hastanelere kaldırıldı. Hepsine gerekli müdahaleler yapılıyor. Allah hepsine acil şifalar versin."

Olayın çok yeni olduğunu aktaran Bilmez, "Durumlarıyla ilgili şu an için bilgi verme imkanımız yok. Ama çoğunun durumu iyi. Umarım hayati tehlikesi bulunan kimse olmaz." dedi.

Askeri zırhlı araç devrildi: 26 yaralı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 26 yaralı
Karabük'te art arda 8 deprem meydana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın skandal mektubuna tepki gösterdi: Mektubu yanımızda götürüp göstereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Soçi mutabakatında yaşananları anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 23:38:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askeri zırhlı araç devrildi: 26 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]