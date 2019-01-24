Askerimiz Ülke İçin Canını Veriyor ve Kanını Vermeye de Hazır"

Türk Kızılayı
Genel Sekreteri Hüseyin Can
, askeri birliklerde kan bağışı kampanyasının sürdüğünü belirterek, "Askerimiz ülke için canını veriyor ve gördük ki kanını vermeye de hazır." dedi.
Can, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Tunceli
'de, Türk Kızılayı Tunceli Şubesini ziyaret edip yeni yönetim ve gönüllülerle bir araya geldi.
Türk Kızılayı Tunceli Şubesi Başkanı Fatih
Şabak'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Can, göreve bir süre önce gelmesinden dolayı kendisine başarı diledi.
Can, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının 150 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek, kendilerinden önceki yönetimlerden devraldıkları emaneti en iyi şekilde bir sonraki yönetime aktarmak için görev yaptıklarını söyledi.
Milli bir görev yaptıklarını anlatan Can, kan bağışı kampanyalarına değinerek, "Şu an ekiplerimiz askeri birliklerde kan bağışı çalışmalarını sürdürüyor. Askerimiz ülke için canını veriyor ve gördük ki kanını vermeye de hazır. Kan, yapılamayan tek ilaç. Bir ünite kan bağışında bulunduğunuz zaman 3 insana hayat vermiş oluyorsunuz." diye konuştu.
Can, Tunceli ziyaretinden son derece memnun kaldığını dile getirerek, "Tunceli'de soğuk hava şartları var ama insanlarının sıcaklığı buradaki soğuk havayı gerçekten yumuşatmış, çok güzel insanları var. Burada ihtiyaç sahibi insan kalmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Fatik Şabak da Can'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Tunceli'de ekip olarak güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Bugün Türk Kızılayı Tunceli'de tüm mazlumlara ulaşabiliyorsa bu, çatısı altında bulunduğumuz Türk Kızılayı sayesinde oluyor. Yaklaşık 2 ay önce göreve geldik, arkadaşlarımızla hızlı ve koordinasyonlu şekilde sahaya inip çalışmalara başladık. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar çok iyilik yolunda adım atarız düşüncesiyle hareket ettik. Birçok yardımı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın mutluluğu ve haklı gururunu yaşıyoruz."
Şabak, konuşmaların ardından Can'a kadınlarca bakırdan yapılan saat armağan etti.