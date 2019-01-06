Son Dakika Haberleri: Askerimizin İhtiyaç Duyduğu Tek Şey Dua'

Askerimizin İhtiyaç Duyduğu Tek Şey Dua'

1 saat önce

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Uçkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona destek verdiklerini belirterek, "Askerimizin ihtiyaç duyduğu tek şey dua. Milletimizden onlara dua etmesini bekliyoruz" dedi.

Askerimizin İhtiyaç Duyduğu Tek Şey Dua', System.String[]
TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Uçkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona destek verdiklerini belirterek, "Askerimizin ihtiyaç duyduğu tek şey dua. Milletimizden onlara dua etmesini bekliyoruz" dedi.

Şube Başkanı Yılmaz Uçkan, TSK'nın, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. TSK'nın, son yıllarda ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Uçkan, Afrin'de olduğu gibi Fırat'ın doğusunda da operasyonun başarılı olacağını kaydetti. Başkan Uçkan, TSK'nın duaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Milletimizden onlara dua etmesini bekliyoruz. Afrin'e giden güvenlik güçlerimiz, 'Bizi kimse beklemesin' diyerek, oraya gittiler. Askerlerimiz yürekleriyle orada olsunlar, biz dualarımızla yanlarındayız. Hiç korkmasınlar. Onlar geride bıraktıklarını bize emanet ettiyse bu emanete de sahip çıkacak olan bizleriz. Biz 81 il olarak bu vatanın bekçisiyiz. Bu vatanı kimseye bırakmayız. Kanımızın son damlasına kadar buradayız. Vatanımızın bir karış toprağı değil, bir toz parçası dahil hiçbir emperyalist güce bırakılamaz" dedi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

Kayseri, TSK, Güncel
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