Askerin alkışına, sağlıkçılar da alkışla cevap verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askerin alkışına, sağlıkçılar da alkışla cevap verdi - Son Dakika

Askerin alkışına, sağlıkçılar da alkışla cevap verdi

6 saat önce

Şemdinli Komando Taburu Ergüntepe Üs bölgesinde görev yapan askerlerin sağlıkçıları alkışlamasına Kırşehir Ambulans servisi alkışla cevap verdi.

Askerin alkışına, sağlıkçılar da alkışla cevap verdi, System.String[]

Şemdinli Komando Taburu Ergüntepe Üs bölgesinde görev yapan askerlerin sağlıkçıları alkışlamasına Kırşehir Ambulans servisi alkışla cevap verdi.


Eski İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde çekilen videoda bir araya gelen Kırşehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanlarından oluşan bir gurup personel askeri alkışlayarak onlara selam gönderdi. Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları çektikleri videoda; "Kırşehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları olarak sizler can güvenliğimizi ve vatanımızın sınırlarını korumak için nöbette iken sevdikleriniz bizlere emanet, askerlerimiz ve polislerimiz bizlere emanet"dediler.


Ergüntepe Üs bölgesinde görev yapan askerler ise çektikleri videoda "Bizler burada vatan nöbetinde iken geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız"diyerek korona virüs görevinde mesai mefhumu gözetmeden çalışan sağlık personelini alkışlamışlardı. - KIRŞEHİR

Şemdinli, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı         
13:28
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli         
12:53
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 00:08:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Askerin alkışına, sağlıkçılar da alkışla cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]