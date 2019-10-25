Son Dakika Haberleri: Askerin hastaneye yetiştirdiği Suriyeli Pınar bebek dünyaya gözlerini açtı
Son Dakika Güncel Askerin hastaneye yetiştirdiği Suriyeli Pınar bebek dünyaya gözlerini açtı

Askerin hastaneye yetiştirdiği Suriyeli Pınar bebek dünyaya gözlerini açtı

1 saat önce

Türk askeri Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın temizli yatığı sırada, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti.

Askerin hastaneye yetiştirdiği Suriyeli Pınar bebek dünyaya gözlerini açtı, System.String[]

Türk askeri Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın temizli yatığı sırada, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Akçakale Devlet Hastanesine yetiştirilen hamile kadın doğan kız çocuğunun ismini Pınar koydu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Türk askeri, Suriyeli hamile bir kadınının doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli kadını alarak Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırdı. Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesinde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Türk askerine teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini Pınar koydu. Şevkat ve merhamet pınarı Mehmetçik, Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diledi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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