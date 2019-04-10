Son Dakika Haberleri: Askeriyede Bulunan Yaralı Tavşan Tedaviye Alındı

Askeriyede Bulunan Yaralı Tavşan Tedaviye Alındı

23 dakika önce

Denizli'de 11. Tugay Komutanlığında arazi çalışması sırasında yaralı halde bulunan dağ tavşanı veteriner hekimler tarafından müdahale edilerek tedavi altına alındı.

Askeriyede Bulunan Yaralı Tavşan Tedaviye Alındı, System.String[]
Denizli'de 11. Tugay Komutanlığında arazi çalışması sırasında yaralı halde bulunan dağ tavşanı veteriner hekimler tarafından müdahale edilerek tedavi altına alındı.

Denizli'de 11. Tugay Komutanlığı görevlilerinin arazi çalışması sırasında yaralı halde bulduğu dağ tavşanı, komutanlık görevlilerinin haber vermesi üzerine Denizli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. Burada veteriner hekim Taner Söylemez tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hayvan, Denizli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:10 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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