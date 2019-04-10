Askeriyede Bulunan Yaralı Tavşan Tedaviye Alındı
23 dakika önce
Denizli'de 11. Tugay Komutanlığında arazi çalışması sırasında yaralı halde bulunan dağ tavşanı veteriner hekimler tarafından müdahale edilerek tedavi altına alındı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:10 Kaynak: İHA
'de 11. Tugay Komutanlığında arazi çalışması sırasında yaralı halde bulunan dağ tavşanı veteriner hekimler tarafından müdahale edilerek tedavi altına alındı.
Denizli'de 11. Tugay Komutanlığı görevlilerinin arazi çalışması sırasında yaralı halde bulduğu dağ tavşanı, komutanlık görevlilerinin haber vermesi üzerine Denizli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. Burada veteriner hekim Taner Söylemez
tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hayvan, Denizli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. - DENİZLİ
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
Rabia Naz'ın Babası Hastaneye Yatırılacak
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı