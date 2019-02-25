Son Dakika Haberleri: Askeriyeden Malzeme Çalan Hırsızlara Suçüstü

Askeriyeden Malzeme Çalan Hırsızlara Suçüstü

41 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, askeri bölgede hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Askeriyeden Malzeme Çalan Hırsızlara Suçüstü, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, askeri bölgede hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

İlçede bulunan bir kışladan hırsılar, tel çiti ve çok sayıda demir direği çalarken, suçüstü yakalandı. Hırsızlar B.K., M.G. ve C.G. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca C.G. ile M.G. tutuklanırken, B.K. serbest bırakıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:10 Kaynak: İHA

Keşan, Edirne, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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