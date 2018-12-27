Askerler Ankara Sokaklarını İnletti
55 dakika önce
Askerler Ankara sokaklarını inlettiANKARA - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kara Harp Okulu personeli askerlerce "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.
Askerler Ankara
sokaklarını inletti
ANKARA - Atatürk
'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kara Harp Okulu
personeli askerlerce "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi. Kara Harp Okulunda başlayan Atatürk Garnizon Koşusu'na Kara Harp Okulu personeli katıldı. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, Mareşal Fevzi Çakmak
Caddesi, Akdeniz
Caddesi, Gençlik Caddesi ve Anıtkabir
Tandoğan Girişi güzergahında koştu. "Her şey vatan için" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak koşan askerlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Ankara sokaklarını inleten askerlere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar ise bu anı telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:28 Kaynak: İHA
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