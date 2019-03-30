Son Dakika Haberleri: Askerler, Çığ Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşları Misafir Etti

Askerler, Çığ Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşları Misafir Etti

55 dakika önce

Hakkari'de çağ düşmesi sonucu mahsur kalan vatandaşları bölgedeki hudut birlikleri misafir etti.

Askerler, Çığ Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşları Misafir Etti, System.String[]
Hakkari'de çağ düşmesi sonucu mahsur kalan vatandaşları bölgedeki hudut birlikleri misafir etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı karayolunda, 29 Mart 2019 akşamı iki ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaşımız yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerimizde misafir edilmektedir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:08 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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