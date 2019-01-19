Son Dakika Haberleri: Askerler, Hastayı Karlı Yolda 2 Kilometre Taşıdı

Askerler, Hastayı Karlı Yolda 2 Kilometre Taşıdı

31 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde rahatsızlanan ve yolun karla kaplı olması nedeniyle evinde mahsur kalan Ali Güneş (75), askerler tarafından battaniye ile 2 kilometre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Askerler, Hastayı Karlı Yolda 2 Kilometre Taşıdı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde rahatsızlanan ve yolun karla kaplı olması nedeniyle evinde mahsur kalan Ali Güneş (75), askerler tarafından battaniye ile 2 kilometre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekinözü merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kabaktepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Güneş rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ancak yolun karla kapalı olmasından dolayı hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine devreye Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri girdi. Eve giden ekipler, yatağındaki Ali Güneş'i battaniyeye alıp taşımaya başladı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu yolda askerler hastayı yaklaşık 2 kilometre boyunca taşıdıktan sonra, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Ali Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güneş ve yakınları askerlere teşekkür etti. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:28 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Ekinözü, Ali Güneş, 3. Sayfa
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