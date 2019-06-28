Son Dakika Haberleri: Askerler Kırkpınar için Tunca Nehri'ne portatif köprü kurdu
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Askerler Kırkpınar için Tunca Nehri'ne portatif köprü kurdu

1 saat önce

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı Sarayiçi'nde trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Tunca Nehri üzerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca portatif köprü kuruldu.

Askerler Kırkpınar için Tunca Nehri'ne portatif köprü kurdu, System.String[]
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı Sarayiçi'nde trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Tunca Nehri üzerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca portatif köprü kuruldu.
Sarayiçi'nde 1-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Haftası etkinlikleri için çalışmalar devam ediyor.
Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Tunca Nehri üzerinde, Kanuni Köprüsü'nün yanında portatif köprü kuruldu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün er meydanının bulunduğu Sarayiçi adasına ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla kurulduğunu söyledi.
Seyyar köprünün Kırkpınar alanına geçişlerde kolaylık sağlayacağını belirten Canalp, şunları kaydetti:
"Daha önce Kakava'da vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları, Kırkpınar'da yaşatmayacağız. Bu, tabii geçici bir köprü. İlerleyen dönemde bu köprüleri tekrar tekrar kurmak yerine daha kalıcı çözüm olarak da yeni bir proje geliştirmemiz gerektiği anlaşılıyor. Şehrin estetiğine uygun, o bölgenin tarihi dokusuna uygun yaya köprüsü geçişinin ilerisi için düşünülmesi gerekiyor. Bunu uygulamaya koymamız gerekiyor.
Geçici bir tedbir olarak şu anda seyyar köprü işimizi görecektir. Zırhlı birliklerimizin kapasitesi çok yüksek. Bu köprü yaya köprüsü olarak kuruldu ama ihtiyaç halinde birkaç saatte üzerinden tankların geçebileceği köprüleri seyyar kurulabilecek şekilde ordumuzun kapasitesi de vardır. Gerektiği zamanlarda bunu kullanabiliyoruz. Türk milleti ordu millettir, ordusuyla beraber iç içe olan millettir. Buradaki bu köprüyü de ihtiyaç olduğu zaman ordumuz hemen sivil hayatın ihtiyaçlarına koşabiliyor. Buna yönelik çözüm getirebiliyor."
"Herkesi Kırkpınar'a davet ediyoruz"
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da alternatif köprünün Sarayiçi'ne girişteki yoğunluğu azaltacağını söyledi.
Etkinliklerin sorunsuz gerçekleştirilmesi için önlemler aldıklarını belirten Çakır, şunları ifade etti:
"Ekiplerimiz, Sarayiçi'nde yoğun bir çalışma sürdürüyor. Yağlı güreşin olimpiyatları Kırkpınar için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Kırkpınar için yurt içi ve dışından binlerce güreşsever kente geliyor. Sarayiçi'ne girişte oluşan kalabalığın önüne geçmek ve ziyaretçilerin alana daha rahat girmesi amacıyla Kanuni Köprüsü'nün yanına Kara Kuvvetleri Komutanlığınca portatif bir köprü kuruldu.
Her iki köprümüzden de acil durumlar haricinde yaya geçişi sağlanacak."
Çakır, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydederek, herkesi Kırkpınar etkinliklerine davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Tunca Nehri, Kırkpınar, Güncel
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