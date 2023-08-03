Askerler, sivil hatlarını artık kışlada da kullanabilecek - Son Dakika
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Askerler, sivil hatlarını artık kışlada da kullanabilecek

03.08.2023 21:18

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlerin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını kışlalarda da kullanabileceklerini duyurdu. Askerler, kullandıkları GSM hattının bayisine başvurarak ücretsiz bir şekilde hatlarını kısıtlı hale getirebilecekler.

MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceği duyurdu. Askerler, kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat ederek ücretsiz bir şekilde GSM hatlarını kısıtlı hale getirebilecek.

ARTIK SİVİL HATLAR KULLANILABİLECEK

Açıklamada, "Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan 'Askercell' uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur" denildi.

Askerler, tuşlu telefonlarda kullanmak üzere Askercell ve Askerfone hatlarından almak durumunda kalıyordu.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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