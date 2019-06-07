Askerler sürücülere lokum ikram etti
1 saat önce
Askerler sürücülere lokum ikram ettiIĞDIR - Karabulak Jandarma Karakol'unda görevli askerler sürücülere lokum ikram etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:28 Kaynak: İHA
Askerler sürücülere lokum ikram etti
IĞDIR - Karabulak Jandarma
Karakol'unda görevli askerler sürücülere lokum ikram etti. Iğdır
- Doğubayazıt
Karayolunun 30. kilometresinde bulunan Karabulak Jandarma Karakolu'nda görevli askerler, Ramazan Bayramı
nedeniyle araçları durdurarak sürücülere lokum ve kolonya ikram etti. Görevli askerler araçlardaki sürücülere hem uyarılarda bulundular hem de bayramlaşarak lokum ve kolonya ikram etti.
Habib Kulusayın isimli vatandaş, "Yapılan bu uygulamadan çok memnunuz. Bu tür uygulama ve kontrollerin devamlı olması çok güzel. Kontroller her zaman olsun" dedi.
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