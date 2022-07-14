Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor - Son Dakika
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Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor

14.07.2022 09:07
Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını sürerken, askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor.

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını sürerken, askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor.

Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Havanın kararması ile birlikte karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil olurken müdahale sabaha kadar sürdü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki evler dün akşam saatleri ile tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye araç ve ekipler de çalışmalara katıldı. Havanın aydınlanması ile birlikte çalışmalar havadan yoğun bir şekilde yeniden başlatıldı. Hem karadan hem de havadan alevlerle mücadelenin sürdüğü orman yangınında askerlerin de boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tuttuğu görüldü.

(Güldemet Kızıl - Aykut Kurt - Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)

YORUMLAR
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DATÇA'DA ORMAN YANGINI(13) DATÇA'DA ORMAN YANGINI(13) Son dakika... Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı Son dakika... Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor - Son Dakika
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