Son Dakika Haberleri: Askerler ve öğretmenler okulu boyadı
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Askerler ve öğretmenler okulu boyadı

4 saat önce

ANTALYA'nın Finike ilçesinde askerler, yaz tatilinde okulu güzelleştirmek için duvarları boyayan öğretmenlere yardım ederek, öğrencilere sürpriz hazırladı.

Askerler ve öğretmenler okulu boyadı, System.String[]
ANTALYA'nın Finike ilçesinde askerler, yaz tatilinde okulu güzelleştirmek için duvarları boyayan öğretmenlere yardım ederek, öğrencilere sürpriz hazırladı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli, daha önce göreve gittikleri Finike'de Şehit İsmail Çakan İlkokulu'nun bakımsız olduğunu, boyalarının eskidiğini fark etti. Okul müdürüyle konuşan iki asker, sınıfları boyamak istediklerini belirtti. Bu isteği olumlu karşılayan okul müdürü ile askerler gerekli boya ve malzemeleri kendi imkanlarıyla satın aldı. Kayıt döneminin başlamasıyla okul müdürü Erdem Güler, müdür yardımcısı Hasan Güldoğan, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç, Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Farfar, bir günde 8 dersliğin duvarlarını boyadı. Okulda boya yapan öğretmen ve iki askeri gören öğrencilerden bazıları yenilenen sınıfları gezdi. Öğrencilerin, okul duvarlarının boyanmasına sevindiği gözlendi.


Jandarma, Antalya, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
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