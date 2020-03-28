Askerler 'Vefa' için odun kırdı - Son Dakika

Askerler 'Vefa' için odun kırdı
6 saat önce
VAN'ın Edremit İlçesinde, 65 yaş üstü vatandaşların talebi üzerine vefa grubunda görevli askerler, odun kırıp, yakını olmayan ve maddi durumu kötü olan yaşlıların ihtiyaçlarını giderdi.
VAN'ın Edremit İlçesinde, 65 yaş üstü vatandaşların talebi üzerine vefa grubunda görevli askerler, odun kırıp, yakını olmayan ve maddi durumu kötü olan yaşlıların ihtiyaçlarını giderdi.
Dünyayı sarsan koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, oluşturulan vefa grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun mesai harcıyor. Van'ın merkez Edremit İlçesi'nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda vefa grubunda görevli bir grup asker, yaşlıların evlerini ziyaret ederek, yiyecek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı. Köprüler Mahallesi'nde yaşayan Çerkez Tarhan'ın (73) ise yakacak sıkıntısı giderildi. Askerler, kırdıkları odunları taşımayı da ihmal etmedi.
- Van
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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