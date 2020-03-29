Askerlerden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Askerlerden 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından 'Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem' notuyla video yayınlandı. Videoda, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan askerlerin 'evde kal' çağrılarına yer verildi. Askerler, mesajlarını tanktan, gemiden, uçaktan ve su altından iletti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:29 Kaynak: DHA
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