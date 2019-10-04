Son Dakika Haberleri: Askerlerden hayvanlar için atık malzemelerden suluk
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Askerlerden hayvanlar için atık malzemelerden suluk

15 dakika önce

Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerler, atık malzemelerden yaptıkları sulukları hayvanlar için çeşitli yerlere bıraktı.

Askerlerden hayvanlar için atık malzemelerden suluk, System.String[]

Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerler, atık malzemelerden yaptıkları sulukları hayvanlar için çeşitli yerlere bıraktı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Gönlümüzde size de yer var" başlığıyla bir mesaj paylaşıldı.

"Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmış malzemelerden birçok suluk yapan askerlerimiz, sıcak günlerde sevimli dostlarımızı unutmadı." ifadelerine yer verilen mesajda, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerlerin hayvanlar için atık malzemelerden yaptıkları suluklar ve dağ keçilerinin su içerken çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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