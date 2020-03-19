Askerlerden selam duran çocuklara meyve suyu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askerlerden selam duran çocuklara meyve suyu - Son Dakika

Askerlerden selam duran çocuklara meyve suyu

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırına askeri sevkiyatı devam ediyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırına askeri sevkiyatı devam ediyor. Tır kullanan askerler, kendilerine selam durup sevgi gösterisinde bulunan çocuklara meyve suyu ve bisküvi verdi.


Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen obüsler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoyun geçişi sırasında yol kenarında bekleyen 3 çocuk esas duruşa geçip asker selamı verdi. Askerler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıp sevgi gösterisinde bulunan çocuklara, meyve suyu ve bisküvi verdi.


Obüslerin Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:20 Kaynak: İHA

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