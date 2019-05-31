Askerlere budama ve gübreleme kursu verildi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Bilecik Tugay Komutanlığı Anfisinde 12 askere 48 saat meyve ağaçlarında budama ve 48 saat meyve ağaçlarında gübreleme kursları düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Bilecik Tugay Komutanlığı Anfisinde 12 askere 48 saat meyve ağaçlarında budama ve 48 saat meyve ağaçlarında gübreleme kursları düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezinin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince Tugay Komutanlığında görevli erbaş/er ve rütbelilere yaygın olarak üretimi yapılan meyve ağaçlarında budama, gübreleme konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Erlere terhis olduktan sonraki yaşamlarında tarım konusunda mesleki deneyim kazandırılmak, onlara ziraat konularını tanıtmak, bu alanda daha önceden çalışmış olan kursiyerlere bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Kurs süresince genel meyvecilik, elma, kiraz, şeftali, kayısı, fındık, bağ ve ceviz ağaçlarının budama yöntemleri, uygulama şekli, bitki besleme yöntemleri ve gereklilikleri, bilinçli fidan üretimi, toprak türleri gibi konularda eğitim gerçekleştirilmiştir. Kursiyerlere ayrıca tarım sektöründe karşılaşabilecekleri olumsuz durumlar karşısında alınabilecek önlemler için; iş sağlığı ve güvenliği konusunda 16 saat eğitim verildi" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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