Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
HATAY - Hatay'da askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Hassa- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs, yolun kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3 asker yaralanırken olay yerine polis ve jandarma sevk edildi.
Kazada yaralananlar askerler Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çevrede önlem alan ekipler kazayla ilgili incelemeye başlattı
Kaynak: İHA
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