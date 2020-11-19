Askerleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'de askerleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 askeri personel ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Askeri Hastane Caddesi ile İğdelidere Caddesi kavşağında meydana geldi. Askeri personel taşıyan F.A. yönetimindeki 38 VP 964 plakalı minibüs ile R.M.A. yönetimindeki 38 AS 986 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 askeri personel ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.