Son Dakika Haberleri: "Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik"
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"Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik"

1 saat önce

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 8-6 yenerek altın madalya kazanan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı forveti Sevda Altınoluk, "Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik ve başardık.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 8-6 yenerek altın madalya kazanan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı forveti Sevda Altınoluk, "Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik ve başardık." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan millilerden Sevda Altınoluk ve Gülşah Düzgün, maçtan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olmak için çok çalıştıklarını söyleyen Sevda Altınoluk, "Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik ve başardık. Rakibimiz zordu, zorlandık ama biz Türküz ve başaracağımızı biliyorduk, başardık çok mutluyum. Herkese armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Gülşah Düzgün ise, "Final maçının zor olacağını biliyorduk. Maçın başında tam konsantre olamadık ve hatalar yaptık ama sonra toparlamayı bildik. Tecrübemizle maçı çevirdik. Bunun için çok mutluyuz. Galibiyetimizi Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye'ye armağan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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