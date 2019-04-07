Son Dakika Haberleri: Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması

Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması

27 dakika önce

Manisa'da askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kişiden Orhun Furkan Baykan'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi.

Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması, System.String[]
Manisa'da askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kişiden Orhun Furkan Baykan'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi.

Kozan'a getirilen Baykan'ın cenazesi, önce Mahmutlu Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.


Baykan'ın bazı yakınlarının asker selamı vererek karşıladığı cenaze, daha sonra Kozan Asri Mezarlığı'na taşındı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından, Baykan'ın cenazesi toprağa verildi.

Orhun Furkan'ın, Musa ve Fatma Baykan çiftinin tek çocukları olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer asker İbrahim Tüfekli'nin cenazesinin de yarın Kozan'da defnedileceği bildirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün, bedelli askerlik yapacak arkadaşlarını birliklerine götüren Enis Karadağ'ın (29) kullandığı 34 HL 4829 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 45 KA 799 plakalı kamyona çarpmıştı. Kazada, otomobildeki bedelli askerler Orhun Furkan Baykan (31) ile İbrahim Tüfekli (29) hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:50:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]