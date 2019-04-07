Son Dakika Haberleri: Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması - Orhun Furkan Baykan'ın Cenazesi

Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması - Orhun Furkan Baykan'ın Cenazesi

1 saat önce

Manisa'da askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kişiden Orhun Furkan Baykan'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi.

Manisa'da askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kişiden Orhun Furkan Baykan'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi.

Kozan'a getirilen Baykan'ın cenazesi, önce Mahmutlu Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Baykan'ın bazı yakınlarının asker selamı vererek karşıladığı cenaze, daha sonra Kozan Asri Mezarlığı'na taşındı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından, Baykan'ın cenazesi toprağa verildi.

Orhun Furkan'ın, Musa ve Fatma Baykan çiftinin tek çocukları olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer asker İbrahim Tüfekli'nin cenazesinin de yarın Kozan'da defnedileceği bildirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün, bedelli askerlik yapacak arkadaşlarını birliklerine götüren Enis Karadağ'ın (29) kullandığı 34 HL 4829 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 45 KA 799 plakalı kamyona çarpmıştı. Kazada, otomobildeki bedelli askerler Orhun Furkan Baykan (31) ile İbrahim Tüfekli (29) hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:05 Kaynak: AA

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