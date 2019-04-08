Son Dakika Haberleri: Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması

Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması

47 dakika önce

Manisa'da askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden askerlerden İbrahim Tüfekli'nin cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi.

Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması, System.String[]
Manisa'da askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden askerlerden İbrahim Tüfekli'nin cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi.


İlçeye getirilen Tüfekli'nin cenazesi, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Tüfekli'nin ailesinin yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, siyasi partilerin ilçe başkanları ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Diğer askerin mezarının yanına defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından Tüfekli'nin cenazesi, aynı kazada hayatını kaybeden diğer asker Orhun Furkan Baykan'ın mezarının yanında toprağa verildi.

Tüfekli'nin, bir kurumda psikolojik danışmanlık yaptığı öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde önceki gün, bedelli askerlik yapacak arkadaşlarını birliklerine götüren Enis Karadağ'ın (29) kullandığı 34 HL 4829 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 45 KA 799 plakalı kamyona çarpmıştı. Kazada, otomobildeki bedelli askerler Orhun Furkan Baykan (31) ile İbrahim Tüfekli (29) hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Manisa, Adana, Kozan, Güncel
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