Askerlerin ve ayrılıkçıların çatışmaları amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askerlerin ve ayrılıkçıların çatışmaları amatör kameraya yansıdı - Son Dakika

Askerlerin ve ayrılıkçıların çatışmaları amatör kameraya yansıdı

6 saat önce

Ukrayna'nın doğu bölgesinde Ukrayna ordusu ve Rusya destekli ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalar, bölge sakinleri tarafından kameraya kaydedildi.

Ukrayna'nın doğu bölgesinde Ukrayna ordusu ve Rusya destekli ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalar, bölge sakinleri tarafından kameraya kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Rusya destekli ayrılıkçılar arasında, Ukrayna'nın Novotoşkovskoe bölgesi yakınlarında bu sabah çıkan çatışmalar Orehovo, Krımskoye ve Hutor Volnıy bölgelerine de sıçradı. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, en az iki Ukraynalı asker hayatını kaybederken, bazı askerler yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden ölen ve yaralananlara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın bu bölgelerinde yaşanan çatışmalar, barış sürecine balta vurmak amacıyla yapılmış provokatör eylemlerdir. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Teşkilatı, o bölgede atılacak yeni adımları değerlendirmek üzere bugün toplanacak" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya ve Fransa'nın da katıldığı Normandiya Dörtlüsü formatında 9 Aralık 2019 tarihinde Paris'te yapılan görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerde ateşkesin sağlanması için anlaşmıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

Askerlerin ve ayrılıkçıların çatışmaları amatör kameraya yansıdı

Ukrayna, Sabah, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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