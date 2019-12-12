Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada - Son Dakika

Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada

6 saat önce

Ağrı Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.

Ağrı Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Sıcak temasa girilen görüntüde vurulan teröristin 'Ah' diye bağırması dikkat çekti.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 4 gün önce Ağrı'da terör yuvasına düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı. Konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.

(Özge Bozo/İHA)

Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada

Abdullah Ağar, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Trump da Obama da Ağrılı HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kadının oğlu, PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti

Son Dakika Haberleri
23:48 Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da - Son Dakika
23:46 Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
23:46 Çavuşoğlu: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihi siyasi amaçlar için... - Son Dakika
23:46 Şili'de kaybolan askeri uçağın parçaları bulundu - Son Dakika
23:41 Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:53:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]