Askerlik bitti, Can Yaman döndü... O soruya yanıt!

Can Yaman yeni imajıyla ilgili olarak "Saçım ve sakalım olması gerektiği gibi... Kesmek durumundaydık, değişiklik iyidir. Değişmiş olmaktan memnunum." dedi.



Libido açıklaması günlerce konuşulan Can Yaman, konuyla ilgili ise şunları söyledi:



"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı noktalara gidebilecek bir kelimeymiş. Ben o kelimeyi aslında çok daha kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Bir insanın sevdiği bir insanı gördüğünde o gözlerindeki pırıltı gibi, vücut dili gibi daha bütünsel bir şeyi ifade etmek istemiştim ama konu çok başka yerlere gitti istemeden de olsa. İnsan sonradan üzülüyor tabi... Bu kadar dallanıp budaklanacağını hiç tahmin etmedim. Etmem gerekirmiş. Başka anlamlara gelebilecek, başka şekilde algılanabilecek kelimeyi bir kaç kez düşünüp en yalın haliyle seçmek gerekirmiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insana mahsus. İnsanoğlu hata yapabiliyor. Hayatta her şey tecrübe. Ders çıkarıp yola devam etmek gerekiyor. "