Askerlik bitti, Can Yaman döndü... O soruya yanıt! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Askerlik bitti, Can Yaman döndü... O soruya yanıt! - Son Dakika Magazin

Askerlik bitti, Can Yaman döndü... O soruya yanıt!

6 saat önce

Can Yaman yeni imajıyla ilgili olarak "Saçım ve sakalım olması gerektiği gibi... Kesmek durumundaydık, değişiklik iyidir.

Askerlik bitti, Can Yaman döndü... O soruya yanıt!, System.String[]

Can Yaman yeni imajıyla ilgili olarak "Saçım ve sakalım olması gerektiği gibi... Kesmek durumundaydık, değişiklik iyidir. Değişmiş olmaktan memnunum." dedi.


Libido açıklaması günlerce konuşulan Can Yaman, konuyla ilgili ise şunları söyledi:


"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı noktalara gidebilecek bir kelimeymiş. Ben o kelimeyi aslında çok daha kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Bir insanın sevdiği bir insanı gördüğünde o gözlerindeki pırıltı gibi, vücut dili gibi daha bütünsel bir şeyi ifade etmek istemiştim ama konu çok başka yerlere gitti istemeden de olsa. İnsan sonradan üzülüyor tabi... Bu kadar dallanıp budaklanacağını hiç tahmin etmedim. Etmem gerekirmiş. Başka anlamlara gelebilecek, başka şekilde algılanabilecek kelimeyi bir kaç kez düşünüp en yalın haliyle seçmek gerekirmiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insana mahsus. İnsanoğlu hata yapabiliyor. Hayatta her şey tecrübe. Ders çıkarıp yola devam etmek gerekiyor. "

Can Yaman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı
Alişan'ın yıllar önce Nusret Gökçe'nin ortaklık teklifini reddettiği ortaya çıktı Berna Laçin, deprem paylaşımı sonrası iş anlaşmasının feshedildiğini yalanladı Hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 21:14:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Askerlik bitti, Can Yaman döndü... O soruya yanıt! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]