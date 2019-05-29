Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra görüşülecek
1 saat önce
Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda bayramdan sonra görüşülecek.
Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda bayramdan sonra görüşülecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:45 Kaynak: İHA
(İHA)
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