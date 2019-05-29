Son Dakika Haberleri: Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra görüşülecek
Son Dakika Güncel Haber

Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra görüşülecek

1 saat önce

Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda bayramdan sonra görüşülecek.

Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra görüşülecek, System.String[]
Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda bayramdan sonra görüşülecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:45 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek "CHP demek çöp, çamur, çukur demek" diyen AK Partili vekile uyarı cezası verildi Meclis eski Başkanı Çetin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na katılmayı kabul etmedi Edirne'de kan donduran olay! Göğsünden 17 kez bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:42:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra görüşülecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]