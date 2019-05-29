Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra Salı günü ele alınacak
1 saat önce
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Mecliste ortak kararla askerlik sisteminde köklü değişiklik getiren düzenlemeyi bayramdan sonra Salı günü ele alma kararı aldık" dedi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:50 Kaynak: İHA
Grup Başkanı Naci Bostancı
, "Mecliste ortak kararla askerlik sisteminde köklü değişiklik getiren düzenlemeyi bayramdan sonra Salı günü ele alma kararı aldık" dedi. Bostancı, TBMM'de askerlik yasasının bayramdan sonra Salı günü gündeme alınacağını belirterek, "1927'den beri yürürlükte olan düzenlemede radikal bir değişikliğe gidiyoruz. Bu noktada partiler olumlu kanaate sahip ancak Genel Kuruldan çok hızlı geçmesinin uygun olmayacağı düşüncesindeyiz" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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