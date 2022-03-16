Askerlik hayali, 44 yaşında 1 günlüğüne gerçek oldu - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, engeli nedeniyle askere gidemeyen Sedat Örcün (44), üniforma giyip, hayalini 1 günlüğüne de olsa gerçekleştirdi.

Limandere Mahallesi'nde yaşayan ve engeli nedeniyle askerlik yapamayan Sedat Örcün'ün hayali, muhtar Sinan Erbaş aracılığıyla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Alataş'a iletildi. Bunun üzerine davetle annesi Havva Örcün ve 2 kardeşiyle İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen Sedat Örcün, jandarma üniforması giydi, 1 günlüğüne hayalini gerçekleştirdi. Komutanlığın bahçesinde ailesine sarılan Örcün, askerlerle de vakit geçirdi.