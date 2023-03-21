Askerlikle ilgili tüm işlemler artık e-Devlet üzerinden yapılacak - Son Dakika
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Askerlikle ilgili tüm işlemler artık e-Devlet üzerinden yapılacak

21.03.2023 14:21

Bütün vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir gelişme e-Devlet'te yaşandı. Buna göre askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemler artık sistemdeki "Askerliğim" kategorisi altında kolayca yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlerin "Askerliğim" bütünleşik hizmetiyle e-Devlet üzerinden hizmete sunulduğunu bildirdi.

"TEK NOKTA ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Askerliğim bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir."

Askerlik işlemleri artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askerlikle ilgili tüm işlemler artık e-Devlet üzerinden yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Askerlikle ilgili tüm işlemler artık e-Devlet üzerinden yapılacak - Son Dakika
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