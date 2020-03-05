Askerlik Şubesi Başkanı Eratik'ten İl Müdürü Yoldaş'a ziyaret - Son Dakika

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Askerlik Şubesi Başkanı Eratik'ten İl Müdürü Yoldaş'a ziyaret
6 saat önce
Bilecik Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ali Eratik'in kurum ziyaretleri kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
Bilecik Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ali Eratik'in kurum ziyaretleri kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziyaret etti.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret eden Üsteğmen Ali Eratik, misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür etti. Yoldaş da ziyaretten dolayı Üsteğmen Ali Eratik teşekkür ederek, "Bugün Bilecik Askerlik Şubesi Başkanımız bizleri ziyarete geldi. Kendisine kurumuz çalışma hakkında bilgi verdik. Karşılıklı bazı konularda fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - BİLECİK
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