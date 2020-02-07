Askerlik şubesi personellerine eğitim verildi - Son Dakika

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Askerlik şubesi personellerine eğitim verildi
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Kahta Askerlik Şubesinde görevli personellere acil durum eğitimleri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Kahta Askerlik Şubesinde görevli personellere acil durum eğitimleri verildi.
Kahta İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri tarafından verilen eğitime askerlik şubesi personelleri yoğun ilgi gösterdi. Önleme ve acil durum yönetimi eğitiminin verildiği seminerde askerlik şubesi çalışanlarına yangına müdahale, yangından korunma, yapılması gerekenler ve kurtarmalar anlatıldı. - ADIYAMAN
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