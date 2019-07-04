Son Dakika Haberleri: Askerlik şubesi yanında şüpheli çanta paniği
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Askerlik şubesi yanında şüpheli çanta paniği

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, askerlik şubesi yangındaki ağaçların altına bırakılan boş bayan çantası, kısa süreli paniğe neden oldu.

Askerlik şubesi yanında şüpheli çanta paniği, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, askerlik şubesi yangındaki ağaçların altına bırakılan boş bayan çantası, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; saat 17.30 sıralarında Efeler ilçesinin yaya ve araç trafiği olarak en işlek noktalarından birisi olan Kızılay Caddesi ile Gençlik Caddesinin kesiştiği noktada bulunan Aydın Askerlik Şubesinin yanından geçen yolda bulunan ağaçların altına şüpheli bir çanta olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ihbar etti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, askerlik şubesinin birkaç metre ilerisinden gelen ihbar üzerine birkaç dakika içerisinde bölgeye intikal etti. Şüpheli çantanın bulunduğu ağaçların etrafını güvenlik şeridine alan polis ekipleri, bölgeyi yaya trafiğine kapattı. Yapılan inceleme sonucu, bayan çantasının boş olduğu tespit edildi. Kısa süreli paniğe neden olayın ardından, güvenlik şeridi kaldırılarak bölge yeniden normal seyrine döndürüldü. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:02 Kaynak: İHA
Kızılay, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deodorant kutusu aşırı sıcakta bomba gibi patladı! Arabanın camı kırıldı Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Akdeniz'de göçmen faciası! 81 kişi kayıp Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:49:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askerlik şubesi yanında şüpheli çanta paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]