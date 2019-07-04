Askerlik şubesi yanında şüpheli çanta paniği
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, askerlik şubesi yangındaki ağaçların altına bırakılan boş bayan çantası, kısa süreli paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:02 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, askerlik şubesi yangındaki ağaçların altına bırakılan boş bayan çantası, kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; saat 17.30 sıralarında Efeler ilçesinin yaya ve araç trafiği olarak en işlek noktalarından birisi olan Kızılay
Caddesi ile Gençlik Caddesinin kesiştiği noktada bulunan Aydın Askerlik Şubesinin yanından geçen yolda bulunan ağaçların altına şüpheli bir çanta olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, askerlik şubesinin birkaç metre ilerisinden gelen ihbar üzerine birkaç dakika içerisinde bölgeye intikal etti. Şüpheli çantanın bulunduğu ağaçların etrafını güvenlik şeridine alan polis ekipleri, bölgeyi yaya trafiğine kapattı. Yapılan inceleme sonucu, bayan çantasının boş olduğu tespit edildi. Kısa süreli paniğe neden olayın ardından, güvenlik şeridi kaldırılarak bölge yeniden normal seyrine döndürüldü. - AYDIN
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