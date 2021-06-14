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Askerlik şubesinde korona paniği - Son Dakika

Askerlik şubesinde korona paniği

14.06.2021 10:01

Askerlik şubesinde korona paniği Adana'da daha önce koronavirüse yakalanan bir kişi korona testi yaptırıp askerlik şubesine gidince pozitif olduğu söylenerek şubeden çıkartıldı Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin son yaptırdığı testin negatif çıktığı anlaşılınca...

Askerlik şubesinde korona paniği

Adana'da daha önce koronavirüse yakalanan bir kişi korona testi yaptırıp askerlik şubesine gidince pozitif olduğu söylenerek şubeden çıkartıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin son yaptırdığı testin negatif çıktığı anlaşılınca askerlik işlemleri yapıldı

ADANA - Adana'da daha önce koronavirüse yakalanan bir kişi PCR testi yaptırıp askerlik şubesine gidince pozitif olduğu öne sürülerek şubeden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin son yaptırdığı testin negatif çıktığı anlaşılınca askerlik işlemleri yapıldı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, askere gitme zamanı gelen Ahmet Akay askerlik şubesine giderek işlemlerini yaptırmak istedi. Akay şubeye gitmeden öncede koronavirüs testi yaptırıp negatif olduğuna yönelik sonucunu aldı. Akay, askerlik şubesinde sıra kendisine gelince içeri alındı. Görevli Akay'ın işlemlerini yapmak için kimlik bilgilerini aldığında sistemde koronavirüs testi pozitif olduğunu görünce hemen Akay'ı dışarı çıkartıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler de sistemden kontrol ettiklerinde Akay'ın pozitif göründüğünü tespit etti. Bu nedenle polis Akay'dan uzak durup eline de dezenfektan dökerek kendisini korumaya çalıştı. Ancak Akay, 6 ay önce ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını, sistemde görünen pozitif durumun o olduğunu ancak yeni yaptırdığı teste negatif çıktığını söyledi. Bu arada Akay'ı götürmesi için ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen ekipler bir süre bekleyip Akay'ın durumunu sağlık sisteminden sorgulatınca gerçek ortaya çıktı. Akay'ın negatif olduğu öğrenilince askerlik işlemleri kaldığı yerden devam etti. Ambulans ve polis de olay yerinden ayrıldı.

Askerlik şubesinde korona paniği
Askerlik şubesinde korona paniği
Askerlik şubesinde korona paniği
Askerlik şubesinde korona paniği
Askerlik şubesinde korona paniği
Askerlik şubesinde korona paniği
Askerlik şubesinde korona paniği
Askerlik şubesinde korona paniği

Ahmet Akay, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Askerlik şubesinde korona paniği - Son Dakika


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