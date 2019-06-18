Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
9 dakika önce
Askerlik süresini altı aya indiren madde, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.
Askerlik süresini altı aya indiren madde, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
(İHA)
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