Son Dakika Haberleri: Askerlik süresini kısaltan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı
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Askerlik süresini kısaltan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı

7 saat önce

Askerlik süresini kısaltan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı.

Askerlik süresini kısaltan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı, System.String[]
Askerlik süresini kısaltan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
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