Askerlik süresini kısaltan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı
7 saat önce
Askerlik süresini kısaltan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı.
Askerlik süresini kısaltan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
(İHA)
Sezai Temelli'den AK Parti'ye çağrı: Biz katkı vermeye hazırız, samimiyseniz müzakere edelim
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı
Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir