Askerlik ve bedelli askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı - Son Dakika

Askerlik ve bedelli askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı

22.01.2021 11:12
Askerlik ve bedelli askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler ile 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silah altına Alınacak Yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler ile 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silah altına Alınacak Yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. Şubat 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı,

yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım

2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç). Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) sevk tarihleri, 26, 27, 28 Ocak 2021 Kovid-19 Testinin Yapılacağı

ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler 26, 27, 28 Ocak 2021, Erbaş/Er (2'nci Grup) sevk tarihleri 22, 23, 24 Şubat 2021 Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler 22, 23, 24 Şubat 2021,Erbaş/Er (3ncü Grup) sevk tarihleri 22, 23, 24 Mart 2021 Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler 22, 23, 24 Mart 2021 Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde; e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar, Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar, Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen sadece er statüsündeki yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay, Subay, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Askerlik ve bedelli askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı - Son Dakika


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