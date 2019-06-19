Askerlik yasa teklifinin ikinci bölümü kabul edildi
57 dakika önce
TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin 30 maddeden oluşan ikinci bölümü kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin 30 maddeden oluşan ikinci bölümü kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:23
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