Son Dakika Haberleri: Askerlik yasa teklifinin ikinci bölümü kabul edildi
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Askerlik yasa teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

57 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin 30 maddeden oluşan ikinci bölümü kabul edildi.

Askerlik yasa teklifinin ikinci bölümü kabul edildi, System.String[]
TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin 30 maddeden oluşan ikinci bölümü kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:23 
Ekonomi
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