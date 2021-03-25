ASKF Başkanı Bozan: "Aynı çatı altında tüm paydaşlarımızı toplayacağız" - Son Dakika

ASKF Başkanı Bozan: "Aynı çatı altında tüm paydaşlarımızı toplayacağız"

25.03.2021 14:22
ASKF Başkanı Bozan:

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, "Amatör sporu daha iyi sosyal tesislerde bir araya getirmeye, aynı çatı altında tüm paydaşlarımızı toplamaya gayret göstereceğiz" dedi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, "Amatör sporu daha iyi sosyal tesislerde bir araya getirmeye, aynı çatı altında tüm paydaşlarımızı toplamaya gayret göstereceğiz" dedi.

Bozan, 30 Mart Salı günü yapılacak seçim öncesi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Tüm spor branşlarına önem verdiklerini belirten Bozan, "Göreve geldiğimiz Eylül 2017'den bu yana ben ve yol arkadaşlarım 'biz' olgusu içinde tüm çalışmalarımızda üstün gayretler göstermeye ve birlikte başarmaya söz verdik. Yönetimi devir aldığımız günden başlayarak arkadaşlarımızla birlikte 21. yüzyılın olmazsa olmazlarından sosyal medya hesaplarımız aktifleştirildi, internet sitemiz günümüze uygun hale getirildi ve bu sayede özellikle futbol müsabakaları ile ilgili bilgiler anlık kamuoyu ile paylaşıldı. Diğer tüm branş haberleri hesaplarımızda düzenli bir şekilde yer buldu" diye konuştu.

"Birleştirilmiş Amatör Spor Toplantısı" yaptıklarını da kaydeden Bozan, şöyle devam etti:

"Adana amatörü için devrim niteliğinde kararlar alarak tüm branşlarımızın içinde olduğu ve her kesimden spor insanın yer aldığı listemizde bulunan tüm amatör spor gönüldaşlarımız ile 'Birleştirilmiş Amatör Spor Toplantısı' adı altında belli periyotlarla federasyonumuz çatısı altında toplantılar yapıldı, sorunlar ve çözümleri tartışıldı. Federasyonumuzun en önem verdiği konulardan biri de sağlık. Uzun yıllar tüm branşların kanayan yarası olan müsabakada sağlıkçı bulunmaması sorunu ve sağlık raporları ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Adana ASKF, Müsabaka Sağlıkçıları Derneği ve Sağlık İl Müdürlüğünün destekleri ile ilkyardım eğitimi kursu düzenlenerek, kursiyerler müsabakalarda sağlıkçı olarak düzenli görev almaları sağlandı."

Amatör sporu sosyal tesislerde bir araya getirmeyi hedeflediğini belirten Ahmet Bozan, "Yeni dönemde de ben ve arkadaşlarım yaptığımız bu hizmetlerin çıtasını daha yükseklere taşıyarak amatör camiayı tek yürek haline getireceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olmaya devam edeceğiz. Tüm engelleri aşarak sporda başarı ve birlikteliği beraber göğüsleyeceğiz. Amatör sporu daha iyi sosyal tesislerde bir araya getirmeye, aynı çatı altında tüm paydaşlarımızı toplamaya gayret göstereceğiz. Spor ile ilgili tüm kurumlarımız ile özellikle tesisleşme konusunda önemli çalışmalar içinde olacağız. Amacı gençliğe hizmet etmek olan tüm spor insanlarımız ile çalışmalara devam edeceğiz. Kısır döngüler ve kargaşanın tarafı asla olmayacağız. 'spor kardeşlik ve barıştır, bu uğurda bir yarıştır' desturunu daima şiarımız olarak belirleyeceğiz" dedi. - ADANA

ASKF Başkanı Bozan: Aynı çatı altında tüm paydaşlarımızı toplayacağız
ASKF Başkanı Bozan: Aynı çatı altında tüm paydaşlarımızı toplayacağız

Ahmet Bozan, 30 Mart, Adana, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ASKF Başkanı Bozan: 'Aynı çatı altında tüm paydaşlarımızı toplayacağız' - Son Dakika Spor


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